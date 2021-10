De Ligt: "Allegri mi aiuta a crescere"

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt a Dazn ha avuto parole d’elogio nei confronti di Massimiliano Allegri: “Secondo me è un allenatore con grande esperienza, fa calcio, ha vinto tanto alla Juve e al Milan. Sono contento che sia il mio allenatore, per me è importante per migliorare”.

“Gli spunti che mi dà? Tatticamente mi aiuta tantissimo. Ha quest’idea di giocare la partita per novanta minuti, con la mentalità giusta. Non è importante, conta solo vincere, questa è la mentalità che lui ha”.

Oltre ad Allegri, gli altri due maestri sono Bonucci e Chiellini: “Ho parlato tantissimo con loro, sono un riferimento molto grande. Hanno vinto tanto, con la Juventus e con l’Italia. Mi hanno detto che per me è importante avere forza fisica, ho buon palleggio ma devo stare concentrato, tranquillo, anche la squadra lo sente e poi si gioca meglio”.

OMNISPORT | 01-10-2021 22:45