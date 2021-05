De Marchi: "Dedicata a me stesso e a mia moglie"

“E’ un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera. Cercherò di godermi al massimo questo momento. Ora non fatemi piangere”. Così Alessandro De Marchi ai microfoni di Raisport dopo aver conquistato la maglia rosa nella quarta tappa del Giro d’Italia con arrivo a Sestola. “Non so cosa sta succedendo ora a Buja (il suo paese del Friuli, ndr), so cosa potrà succedere quando torno. A chi la dedico? Ad Alessandro De Marchi e a sua moglie Anna”.

OMNISPORT | 11-05-2021 18:26