De Paul elimina Ronaldo: "Grazie, Italia"

Pochi giorni dopo il primo gol in Liga, contro il Cadice, per Rodrigo De Paul arriva un’altra gioia nella prima, tormentata stagione all’Atletico Madrid.

L’ex centrocampista dell’Udinese è stato infatti tra i protagonisti del successo per 1-0 dei Colchoneros sul campo del Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Vincere a Old Trafford e eliminare Cristiano Ronaldo non capita tutti i giorni, ma al termine del match, intervistato da ‘Sky Sport’, De Paul ha voluto ringraziare il calcio italiano:

“È stata una delle serate più belle della mia carriera. Ringrazio il calcio italiano per quello che mi ha dato. Sono questo giocatore grazie alla mia avventura in Serie A. In partite come queste devi mettere tutta la tua esperienza, anche quella in Nazionale” le parole dell’argentino.

