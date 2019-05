De Sciglio perde gattino e Champions. Scherzo crudele de Le Iene

Mattia De Sciglio nutre un amore viscerale nei confronti del proprio gattino. Questa è una affermazione che non teme smentita, visto quanto capitato al terzino della Juventuse documentato dalle telecamere de Le Iene.

Fidanzata e micetto sono diventati complici, infatti, dell’inviato Sebastian Gazzarrini per realizzare un terribile scherzetto ai danni dello sventurato calciatore bianconero, il quale ha però dimostrato una inedita sensibilità e un affetto smisurato verso l’animale.

Subito dopo l’eliminazione dalla Champions, stanco ed amareggiato De Sciglio rientrando a casa apprende dalla compagna la notizia della sparizione del gatto di casa.

In piena notte, iniziano dopo una segnalazione anonima lasciata in bella vista sull’ascensore le ricerche nel mondo torinese che si apre al calare dell’oscurità, universo parallelo in cui si ritrova il buon De Sciglio. Il giocatore si misura, a causa de Le Iene, con un racket di fotografi senza scrupoli che sfruttano i gatti per creare delle immagini buffe da pubblicare sui social. L’epilogo è a lieto fine, ma con una stortura non da poco.

VIRGILIO SPORT | 06-05-2019 10:43