De Zerbi attacca in conferenza: "Il goal di Mbappè non te gustó eh?"

20-10-2021 14:12

Se l’Inter è tornata in corsa per un posto negli ottavi e proverà ad approdare alla fase ad eliminazione di Champions League combattendo con Sheriff e Real Madrid, per lo Shakhtar la situazione del girone si fa durissima dopo la pesante sconfitta subita contro i Blancos per 5-0.

Una gara dominata da parte del Real Madrid, che ha sbloccato il risultato al 41′ della prima frazione, per poi dilagare nella ripresa. l’1-0 con cui le Merengues sono andate avanti è arrivato con l’autorete di Kryvcov, su cui mister De Zerbi ha qualcosa da dire.

Nella conferenza stampa post 5-0, infatti, De Zerbi ha risposto ad una giornalista spagnolo che lo incalzava:

“C’è stato questo infortunio di Kryvcov su una posizione irregolare di Benzema. E’ sbagliata la regola, perchè se non fosse stato lì il mio difensore non avrebbe fatto goal. El goal di Mbappè non te gusò igual eh?”.

De Zerbi ha poi evidenziato che la sua squadra avrebbe potuto perdere comunque, ma così rimane il rammarico:

“Stasera il Real Madrid fa il Real Madrid, vince sì o sì quando è così, non solo contro noi.

Detto questo non voglio parlare solamente del primo goal, ma la regola non è logica, perchè l’intervento di Kryvcov o del difensore della Spagna, se non ci fosse stato Benzema o Mbappè non sarebbe avvenuto così. Probabilmente, forse, il Real avrebbe vinto comunque, ma sbloccare così e andare all’intervallo senza 0-0 è stato un peccato”.

Kryvcov ha segnato nella propria porta per anticipare Benzema, in posizione di fuorigioco ma rimesso in gioco dopo l’intervento del giocatore dello Shakhtar. Una regola discussa ancora una volta, su cui Rosetti, presidente della commissione arbitri dell’UEFA, ha promesso di lavorare.

