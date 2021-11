De Zerbi: "Con l'Inter per vincere, Milan e Napoli prime non a caso"

10-11-2021 18:29

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi ha analizzato così il difficile cammino in Champions del suo Shakhtar Donetsk: “Perché abbiamo un solo punto? Perché ci siamo meritati quello. Però ogni partita porta con sé una storia diversa. Con l’Inter abbiamo pareggiato facendo una buona prestazione. Con il Real in casa abbiamo perso 5-0 ma fino al 2-0 del 51’ era una gara equilibrata. E al ritorno siamo stati sempre in partita. Avremmo potuto fare di più, certo, ma fa tutto parte del percorso. Con una strategia diversa, avremmo forse qualche punto in più. Ma ho preferito giocare a modo mio pur sapendo che il rischio era alto: una scelta dettata dal desiderio di costruire qualcosa di importante”.

De Zerbi ha avvisato l’Inter e ha chiuso parlando della Serie A: “Adesso penso alla partita di Milano. Con l’Inter faremo di tutto per vincere e tenere viva la speranza di chiudere terzi. Com’è la Serie A vista da lontano? Interessante e molto equilibrata. Noto la ricerca degli spazi, una tendenza che va avanti da un po’ di tempo. Milan e Napoli non sono lì per caso: hanno idee, mentalità, qualità ed entusiasmo. E ci sono altre squadre che lotteranno per lo scudetto”.

