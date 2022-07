DeAndre Ayton resta ai Suns! Pareggiata l'offerta dei Pacers

15-07-2022 14:04

Nella tarda serata italiana di ieri, gli Indiana Pacers hanno provato il colpaccio firmando DeAndre Ayton – uno dei free agent più pregiati della sessione di mercato NBA – con un quadriennale da 133 milioni. Essendo restricted free agent, però, i Phoenix Suns avevano diritto a pareggiare l’offerta per trattenerlo: così è stato. Il centro classe 1998 si lega quindi ai Suns fino al 2026. Si tratta dell’offerta più alta mai registrata e pareggiata per un giocatore svincolato con restrizioni; battuto il record precedente, detenuto dai Wizards che pareggiarono l’offerta di Brooklyn per Otto Porter, fresco di titolo NBA con i Warriors.

Il lungo bahamense, uscito di Arizona University nel 2018 e selezionato con la prima scelta assoluta dagli stessi Suns, ha chiuso la stagione NBA 2021/22 con oltre 17 punti e 10 rimbalzi di media.

Phoenix ha dunque deciso di investire pesantemente sul suo big man, anche a costo di rinunciare alla possibilità di arrivare a Kevin Durant, che vorrebbe lasciare i Nets. I Suns infatti ora non possono scambiare Ayton prima del prossimo 15 gennaio e per un anno non potrebbero cederlo a Indiana.