Deceuninck-Quick Step, Almeida raggiante per la vittoria in Polonia

È stato difficile contenere la gioia di Joao Almeida dopo la vittoria nella classifica generale al Giro di Polonia.

Il portoghese, prossimo a lasciare la Deceuninck-Quick Step per trasferirsi all’UAE Team Emirates, dopo diversi tentativi è riuscito a concludere sul gradino più alto del podio una corsa a tappe, ambizione questa che il nativo di Caldas da Rainha nutriva da diverso tempo.

“Sono veramente felice, è un sogno che si realizza, un qualcosa per cui ho lavorato duramente” ha dichiarato il corridore lusitano.

“Vincere la classifica generale, due tappe, di cui una in maglia gialla che è qualcosa di speciale, e la maglia bianca che è arrivata come un bonus, è un qualcosa di incredibile, che non avrei mai sognato all’inizio della corsa”.

Almeida ha poi tenuto a sottolineare il grande apporto fornito dai suoi compagni, essenziali nel spianargli la strada verso il successo finale.

“Abbiamo concluso anche primi nella classifica a squadre, che è molto bello, e dà un’idea della meravigliosa sensazione di essere sul podio con tutti i compagni che hanno lavorato duramente per te. Siamo sempre stati presenti in ogni tappa, abbiamo combattuto duramente e mostrato lo spirito del Wolfpack, quindi possiamo essere fieri di noi”.

Forte della condizione mostrata in terra polacca e della fiducia data dalla vittoria, il classe 1998 ora guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti stagionali.

“Dalla Polonia prendo molta sicurezza e punto a molti altri buoni risultati prima della fine della stagione”.

OMNISPORT | 16-08-2021 15:45