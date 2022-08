17-08-2022 10:43

Decisione storica dell’Nba: nessuna partita durante l’Election Day del congresso.

La decisione è stata presa, nelle scorse ore, e mira a permettere a milioni di americani di andare a votare senza avere ‘distrazioni’ nella speranza di aumentare l’affluenza. Alle elezioni dell’8 novembre si voterà per i 435 seggi della Camera e più di 30 al Senato. “La decisione di cambiare il programma viene dall’intenzione di promuovere un impegno civico al di là dei partiti e di incoraggiare i tifosi a organizzare un piano per le elezioni di midterm”.

“In linea con quanto accaduto due anni fa, con l’intera lega che – ricorda il sito di Sky Sport 24 – si schierò a favore del riconoscimento del diritto degli afroamericani dopo la morte di George Floyd e di Breanna Taylor, uccisi dalla polizia, ma mise a disposizione le arene delle franchigie come seggi elettorali, per favorire l’affluenza al voto, sostenuta dai Democratici. L’iniziativa venne contestata dai Repubblicani ed è probabile che anche quest’ultima decisione non incontrerà il gradimento dei conservatori”.