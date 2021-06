Il Procuratore della FIGC ha deferito il presidente del Benevento Oreste Vigorito, accusato di “avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro addetto al Var della gara Benevento-Cagliari disputata il 9 maggio 2021”. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente, dotato dei poteri di rappresentanza. La partita, per la cronaca, venne vinta dai sardi per 3-1.

OMNISPORT | 08-06-2021 13:21