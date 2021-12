Degenkolb torna in DSM: “Ho ancora l’ambizione di vincere”

13-12-2021 15:48

Dopo cinque anni spesi tra Trek e Lotto, John Degenkolb ha deciso di far ritorno al Team DSM, squadra dove è cresciuto e si è affermato tra il 2013 e il 2016.

Di anni dunque ne son passati ma il tedesco è fiducioso che ritrovare un ambiente a lui nota e familiare possa definitivamente rilanciarlo fra i grandi del pedale.

“Ho ancora l’ambizione di vincere. Adesso ho 32 anni e sono vicino a compierne 33, ma non sono troppo vecchio per competere ad alti livelli o nelle gare maggiori” ha affermato a CyclingNews il nativo di Gera, già conscio del ruolo che avrà in squadra.

“La mia ambizione principale è quella di trovare la giusta combinazione tra essere un capitano e essere un corridore che può condividere la sua esperienza ed aiutare i più giovani. […] Sono quel tipo di atleta che può trovare motivazione dai corridori più giovani se so che li sto aiutando”.

Parlando degli obiettivi del 2022, anche qui Degenkolb pare avere le idee già piuttosto chiare.

“Sicuramente le classiche sono il primo obiettivo. Da allora faremo un bel piano per l’anno, ma le classiche sono il focus principale. La squadra mi vuole anche nei Grandi giri, ma ancora non abbiamo deciso l’approccio”.

In questi Degenkolb potrebbe fungere da supporto al capitano di turno e, parallelamente, giocarsi le proprie carte in qualche tappa. Proprio in quest’ottica al classe 1989 fa gola quella che, durante la prima settimana del prossimo Tour de France, arriverà a Roubaix, località che più volte in passato ha arriso al corridore teutonico.

“Qui si può dire che ho costruito la mia carriera e sarei uno stupido se mi perdessi una tappa come quella. Per me è sicuramente un grande obiettivo, ma tutto dipende da cosa vuole il team. Sono soltanto contento di essere parte della squadra e di avere nuove sfide e nuovi obiettivi per la prossima parte della mia carriera” ha chiosato sicuro un Degenkolb in cerca di rilancio.

