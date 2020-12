Del Bosque: "Lukaku praticamente immarcabile"

L’ex tecnico del Real Madrid Vicente Del Bosque alla Gazzetta dello Sport ha esaltato Romelu Lukaku: “C’è sempre il dibattito su chi infastidisca di più l’avversario, il centravanti forte fisicamente, il carrarmato, o uno più rapido e abile: beh, io penso che oggi per un difensore non ci sia persona più complessa da marcare e fermare che Lukaku. E poi non ci sono giocatori adatti ad una o un’altra epoca. Se uno è forte è forte sempre. E se uno è mediocre magari può migliorare da qualche parte, ma alla lunga resta mediocre”.

Ma il belga è forte soprattutto mentalmente: “Lukaku ha solo 27 anni ma sembra giochi da una vita, e ha già fatto bene in passato. Però ho come l’impressione che all’Inter abbia trovato l’ambiente ideale per lui, sia in campo che a livello più generale. La forza di Lukaku è che non pensa ad esami di sorta, a me sembra che tutto gli rimbalzi addosso, dentro e fuori dal campo. Ho l’impressione che sia assolutamente indifferente alle circostanze, che lo marchino a uomo o a zona, che si difendano in 10 o lascino spazi. Lui vive di vita propria”.

OMNISPORT | 03-12-2020 11:58