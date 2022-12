Del Monte Coppa Italia, Lorenzetti: "Siamo felici"

29-12-2022 08:45

Nella serata di ieri, 28 dicembre, grazie al 3 a 1 inflitto a Modena l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti è diventata la prima squadra a strappare il pass per le Final Four della Del Monte Coppa Italia, in programma a Roma a febbraio.

Queste le parole di coach Lorenzetti: “Siamo felici perché ottenere la qualificazione alla Final Four non era affatto scontato, anche se Trento in passato da questo punto di vista si è abituata bene. L’approccio al match è stato difficile, specialmente in attacco, e quando perdi un set così nettamente al PalaPanini non è semplice invertire l’inerzia della partita. Ci siamo riusciti con una grande prova di carattere e con una pallavolo sempre più efficace nei set successivi, ma era l’unica maniera per fermare questa Modena, così lanciata davanti al proprio pubblico”.

Oggi gli altri match.

Gara Unica di Quarti Del Monte Coppa Italia SuperLega

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna