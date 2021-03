Del Piero bacchetta Ronaldo: "In Serbia-Portogallo ha esagerato"

La reazione di Cristiano Ronaldo, durante Serbia-Portogallo, ha fatto il giro del mondo. Dopo un gol regolare non convalidato al giocatore della Juventus allo scadere sul 2-2, il 5 volte Pallone d’Oro ha gettato a terra la fascia da capitano e ha lasciato il campo immediatamente.

Un gesto non gradito a tanti, anche alla leggenda bianconera Alessandro Del Piero: “Credo sia stata una reazione decisamente eccessiva quella di Cristiano Ronaldo. Non dovresti comportarti in questo modo. Va bene arrabbiarsi, parlarne, sollevare l’argomento nei confronti dell’arbitro. Ma tirare la fascia a terra e andarsene è troppo, specie per un calciatore come lui. CR7 è il capitano della squadra e l’idolo per molti”.

OMNISPORT | 30-03-2021 19:07