Del Piero chiarisce sull'acqua della salute, web in delirio

La sua vicenda ha scosso il web, facendo prima preoccupare e poi tirare un sospiro di sollievo agli appassionati di calcio. Ora Alessandro Del Piero sta bene e ha voluto rassicurare tutti con un nuovo video da Los Angeles in cui chiarisce di aver messo alle spalle la colica renale che l’aveva costretto a un ricovero d’urgenza.

Il nuovo video di Del Piero su Instagram

È un Alex decisamente sereno e sorridente quello che si rivolge ai suoi numerosi followers: “Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi”.

Alex e l’acqua della salute

Quindi un passaggio ironico sugli sfottò, le battutine e le frecciatine velenose sul suo conto in riferimento alla nota marca di acque minerali di cui è testimonial: “Ho visto sul web…Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti… peccato”.

Del Piero e l’affetto dei tifosi

Il messaggio sarcastico dell’ex campione della Juventus e della nazionale azzurra non è sfuggito ai followers, che ne hanno approfittato per rivolgergli nuove manifestazioni d’affetto. “L’importante tu stia bene il resto non importa! Sempre al tuo fianco Capitano”, scrive Emanuele. “Grande CAPITANO!!!(oltretutto la tua/nostra acqua è povera di calcio, quindi non favorisce la formazione di calcoli!)”, la precisazione di Bianca. Ma sono innumerevoli i messaggi di sostegno, i like e i cuoricini dei suoi ammiratori.

Del Piero e i commenti beceri

E dire che, nelle ore successive al suo ricovero d’urgenza, erano fioccate sul web tantissime considerazioni poco carine nei suoi confronti. Tanti quelli che avevano ironizzato sulla sua disavventura e soprattutto sul suo ruolo da testimonial. Malignità e considerazioni inopportune a cui Del Piero ha risposto ha modo suo, con un dribbling da fuoriclasse come ai tempi d’oro della Champions 1996 o del Mondiale 2006. Sempre con il sorriso.

SPORTEVAI | 22-05-2020 10:56