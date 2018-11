Del Piero compie 44 anni: i messaggi d’auguri più belli

Auguri ad Alex Del Piero. L’ex attaccante della Juventus compie 44 anni e il web si sta riempiendo di messaggi d’auguri rivolti a una grande leggenda del calcio italiano e internazionale. Commuovente la fotografia postata da Claudio Marchisio in cui è possibile ammirarli quando giocavano ancora insieme, con la nostalgica didascalia che recita: “Quando ogni volta ti servivano dieci minuti per realizzare che era tutto vero. Buon compleanno Ale” in relazione alle magie che il vecchio Alex tirava fuori dal cilindro con il suo destro a giro e che spesso stupivano persino lui.

Zazzaroni fa commuovere i tifosi

Bellissimo il messaggio di Ivan Zazzaroni che scrive: “Oggi Del Piero compie 44 anni, ho cominciato ad apprezzarlo totalmente, pur riconoscendone fin dal primo giorno lo straordinario talento, soltanto dopo l’addio al calcio di Roberto Baggio, mio idolo assoluto: calcisticamente sono monogamo. Se Alex giocasse oggi sarebbe un dio”. E in effetti, la genialità di Del Piero non è stata mai più rivista nel calcio odierno, che pur può vantare grandi campioni, ma nessuno che si avvicina al modo di intendere il calcio del vecchio Alex.

Esempio per i giovani, leggenda per gli anziani

Meravigliosi messaggi d’auguri arrivano anche da Paulo Dybala che scrive: “Hai fatto innamorare i tifosi con i tuoi gol, ma anche con la tua correttezza: buon compleanno” a testimonianza del fatto che Alex è stato, e sarà sempre, anche un ottimo esempio per i più giovani, un vero campione non ha bisogno di fare falli per dimostrare la sua bravura. Anche il sito ufficiale della Juventus omaggia il suo pupillo più cristallino con una semplice foto dell’esultanza più bella di Del Piero accompagnata dalle parole: Champion, Legend, Symbol. Happy Birthday, Alessandro. Bellissimo, infine, il messaggio di Gigi Buffon, uno che con Alex ci ha giocato insieme per anni: “Nei prossimi 150 anni non ci sarà uno come Del Piero. Chi vestirà la sua maglia numero 10 dovrà sapere chi l’ha portata e comportarsi di conseguenza”. Parole sante.

SPORTEVAI | 09-11-2018 12:30