Del Piero, il ritorno: i tifosi sognano il suo ingresso nella nuova Juventus

Tra Del Piero e la Juventus vi è un legame indissolubile: possibile un ruolo di dirigente all'interno della società bianconera?

06-04-2023 12:12

Tra Alessandro Del Piero e la Juventus vi è un legame indissolubile che pesa di più di ogni altro componente che si è distinto nella storia del club bianconero. Molti tifosi lo vorrebbero rivedere con un ruolo apicale nella nuova dirigenza post-Agnelli.

Del Piero presente allo Stadium nelle ultime due partite

Come detto, la storia tra l’ex capitano bianconero e la Juventus sembra destinata a durare a lungo. Dopo la presenza in occasione della partita di campionato vinta per 1-0 dalla Juventus contro il Verona allo Stadium, il leggendario numero 10 ha assistito anche alla semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, terminata per 1-1. Due presenze che fanno sognare tutte le generazioni di tifosi bianconeri.

Del Piero e Juventus, un legame infinito

Ufficialmente Del Piero è in Italia per presentare le proprie ADP10 Football Academies, tuttavia i tifosi sognano di rivederlo presto con un ruolo gerarchico importante all’interno della società bianconera. Alex Del Piero ha giocato per 19 anni dal 1993 al 2012 mettendo in palmarès 6 scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e 4 Supercoppe italiane. L’ex 10 ha segnato 290 gol e servito 177 assist in 705 presenze con la maglia bianconera.

Del Piero-Juventus: una collaborazione da dirigente?

Alex Del Piero, dal suo addio alla Juventus, non ha mai avuto un ruolo societario nell’era dirigenziale di Andrea Agnelli. Il numero 10 non avrebbe alcuna riluttanza nel rivestire una carica dirigenziale, ma vorrebbe un ruolo operativo a tutti gli effetti e non simbolico. Al momento non vi è ancora un’intesa con Ferrero e Scanavino, ma il tutto potrebbe essere rimandato al termine delle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la squadra torinese