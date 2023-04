Juventus-Inter: Del Piero ancora in tribuna

L'ex capitano fa il bis dopo la presenza in campionato contro il Verona: assisterà con la sua Academy alla semifinale di Coppa Italia

04-04-2023 15:15

Alessandro Del Piero sarà presente, per la seconda volta in pochi giorni, sulle tribune dell’Allianz Stadium di Torino e assisterà a Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma questa sera alle 21. Lo fa sapere Sky Sport. L’ex numero 10 e capitano dei bianconeri è rimasto perché è presente la sua Academy, ma i segnali di riavvicinamento tra lui e il club sono sempre di più. I tifosi sognano un suo ritorno in società e per ora si limitano ad acclamarlo come ai bei tempi quando lo scorgono allo stadio.