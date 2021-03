Del Piero rientra in Italia: a Sanremo vicino di Ibra e di yacht

Alessandro Del Piero stupirebbe comunque, tanta è la sua discrezione e la riservatezza mantenuta in decenni di notorietà straripante e incontrollabile. Il pubblico, e non solo di tifosi, lo stima e lo segue in ogni sua iniziativa, imprenditoriale o meno, e ne apprezza le sue equilibrate analisi in qualità di commentatore e opinionista.

Ovvio che la sua ultima foto, pubblicata su Instagram, susciti emozione e clamore tra i suoi followers: l’ex capitano della Juventus, che vive a Los Angeles, ha postato un selfie che lo ritrae su un volo, quello che lo riporterà in Italia secondo la sua dida:

Sanremo 2021: Ibra rock sul palco dell’Ariston

A Sanremo, intanto, il collega ed ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic ha calcato – tra non poche polemiche – il palco del’Ariston nella versione di sanremo 2021 che il direttore artistico e conduttore, Amadeus, ha inscenato senza pubblico e nel più severo rispetto delle normative anti Covid supervisionate dal Cts. L’attaccante svedese del Milan, come anticipato, ha deciso di ormeggiare il suo meraviglioso yacht nel porto della città ligure e di alloggiare lì, nonostante abbia preso anche una stanza in un noto albergo.

Ibra e Del Piero vicini di yacht a Sanremo

Quanto crea un nesso, seppure indiretto ma interessante, è la presenza della barca di Alessandro del Piero proprio accanto a quella di Ibrahimovic come ha scoperto l’agenzia Adnkronos nelle acque di Portosole.

I commenti, sotto al post dell’ex numero 10 bianconero, inneggiano al suo ritorno e al suo plausibile riento in campo. Del Piero non replica, ma continua a contribuire alle sue stories con le tappe di queste rientro in Italia a distanza di un anno dall’ultima volta. Un viaggio a tappe inevitabile, ma che potrebbe portare altre, notevoli sorprese, oltre a yacht e Sanremo.

VIRGILIO SPORT | 03-03-2021 11:46