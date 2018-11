Del Piero si racconta in un altro libro: “Detto tra noi”

Ci ha preso gusto Alessandro Del Piero. Dopo l’uscita di “10+: Il mio Mondo in un numero”, “Giochiamo ancora” e “playing on: my life on and off the field” l’ex attaccante della Juventus torna con un nuovo libro intitolato “Detto tra noi”, scritto con la “complicità” dei suoi tantissimi fan che negli ultimi anni lo avevano riempito di domande sul famoso living community “e Fanswer” dove ogni utente può inviare una domanda al proprio “idolo” per “creare” poi un libro “elettronico” ( eBooks) che si può acquistare sui vari siti di Shopping più famosi (Amazon, Mondadori, Apple Store, Google Play). Pinturicchio lo ha presentato, ovviamente, sul suo profilo twitter scrivendo: “Ho raccolto emozioni, ricordi, pensieri, gioie. C’è tanto nella mia prima Social Biography. Tanto di me, ma anche tanto di Voi. Mi sono aperto grazie alle vostre domande: hanno riempito di affetto me e le pagine del libro!”. All’interno l’ex capitano bianconero continuerà a raccontare le sue esperienze fatte in Australia (tra l’altro già parzialmente raccolte nel libro “playing on” uscito però soltanto all’estero) prima e India poi (al Delhi Dynamos).

LE EMOZIONI – Ma anche qui non mancheranno certo tutte le sensazioni provate nei momenti più importanti della sua carriera (Come l’addio alla Juventus nel 2012). Intanto gli stessi “protagonisti” del libro hanno ringraziato “Pinturicchio” attraverso la stessa App e su altri canali social ufficiali dell’ex calciatore. Il libro uscirà per “Mondadori” al prezzo di 15,30€ (versione cartacea) e a 9,99€ (formato Kindle) ed è composto da più di 150 pagine; Mentre sulla copertina del libro viene raffigurato un primo piano dello stesso campione del Mondo con l’Italia nel 2006. Del Piero si “aggiungerà”, come i suoi ex compagni di squadra quando militava alla Juventus Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio, e ad altre “star” che hanno creato una biografia “social” insieme ai propri tifosi come l’ex attaccante di Barcellona e dell’Inter del “Triplete” Samuel Eto’o, il cestista della Nazionale Italiana di Basket Danilo Gallinari e l’ex campione del Mondo di MotoGP Jorge Lorenzo.

PASSIONE ETERNA – Sul sito dove si può acquistare il libro online si legge: “Il 13 maggio del 2012 il pianeta Calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi più grandi campioni: Alessandro Del Piero. Quello struggente, clamoroso e poetico addio si è trasformato in un bellissimo “arrivederci” a tutte le persone capaci di riconoscere nella parabola sportiva e umana dell’ex capitano juventino i tratti del fuoriclasse assoluto, in campo e fuori dal campo. Ora, dopo le fantastiche esperienze come ambassador in Australia e in India, in questo dialogo social con i suoi fan, Del Piero svela passato, presente e futuro, confermando che la sua passione per il calcio è rimasta come quella di un bambino: perché certi amori non finiscono mai”.

SPORTEVAI | 21-11-2018 11:05