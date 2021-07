Del Potro torna in campo per allenarsi

Arrivano finalmente ottime notizie per tutti i tifosi di tennis e di Del Potro in particolare. Il campione argentino infatti, ha postato sui propri canali social un video dove ricompare sui campi da tennis per allenarsi.

Il video è corredato da un messaggio tanto semplice quanto chiaro: “Sessione di allenamento, aumentando i carichi di lavoro piano piano”.

Una notizia apparentemente molto normale per la maggior parte degli addetti ai lavori, ma non per l’ex vincitore degli Us Open che ha visto la sua carriera e la sua ascesa nel circuito totalmente frenata dagli infortuni, spesso anche gravi.

Ora dopo anni di attesa e dopo aver visto sfumare anche l’obiettivo Olimpiade Del Potro sembra carico più che mai ed al lavoro per tornare il prima possibile su un campo da tennis. La seconda parte di stagione potrebbe riservargli già qualche soddisfazione. Non ci resta che attenderlo sul prossimo campo al prossimo torneo.

OMNISPORT | 22-07-2021 12:38