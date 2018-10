Stella del calcio ossessionata da Fortnite ignora la fidanzata

Tutti sappiamo che Fortnite è un videogioco amato da tantissimi personaggi famosi e, in particolare, dai calciatori di tutto il mondo. Uno dei più ‘ossessionati’ con la famosa Battle Royale di Epic Games è Dele Alli, centrocampista del Tottenham e della nazionale inglese, che stavolta però sembra averla combinata veramente grossa, al punto da aver fatto arrabbiare la sua fidanzata.

Per Dele Alli Fortnite è un’ossessione: ignora la fidanzata, che lo irride

Come tanti suoi colleghi, Dele Alli adora rilassarsi giocando ai videogames, provocando però la reazione irritata della sua dolce Ruby Mae, modella e influencer tra le più seguite sul web. La ragazza, sentendosi ignorata, ha difatti deciso di irridere pubblicamente il centrocampista, che avrebbe trascorso la notte prima dell’incontro Tottenham-Watford con il joypad in mano. Ruby ha difatti postato un’immagine che ritrae il buon ‘Delstroyer’ immerso in un’intensa sessione di gioco, seduto in postazione con tanto di cuffie e microfono, circondandolo di emoticon canzonatorie.

In realtà, Dele Anni è abbastanza conosciuto al mondo del web per le sue qualità di gamer, emerse soprattutto durante gli ultimi Mondiali. Inoltre, come tanti altri ragazzi della sua età, trasmette le sue performance in streaming su Twitch, dove è seguitissimo. Chissà se, però, il post Instagram della sua sexy fidanzata riuscirà a fargli limitare un po’ questa sua travolgente passione.

You geek! #DeleAlli‘s girlfriend pokes fun at #Tottenham star – who is obsessed with #Fortnite – as she posts picture of him in intense session on eve of cup match pic.twitter.com/kuPrZZLiWq — SportMogambo (@SportMogambo) 28 settembre 2018

