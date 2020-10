Delirio social per Dybala ma Perin lo prende in giro

“Dybala ha bisogno di giocare, anche stavolta è entrato, però si vedeva che non era ancora al 100%. Ha bisogno di mettere minuti, a Kiev ha fatto una mezz’oretta, quindi pian piano lo rivedremo al top della condizione”. Andrea Pirlo ha le idee chiare su come gestire la Joya. Smontate le polemiche dei giorni scorsi, già alla vigilia il tecnico della Juventus aveva fatto capire che occorre tempo per vedere il miglior Dybala e che l’unica medicina è fargli mettere minuti nelle gambe ma senza fretta.

Dybala ritrova il sorriso sui social

Dopo la rabbia dello scorso weekend, con tanto di lite con Paratici, per il mancato ingresso in campo a Crotone, Dybala sembra aver ritrovato il sorriso. L’argentino, che a Kiev è entrato nella ripresa al posto di Kulusevski, su Instagram ha scritto un post gioioso: “Buon inizio in Champions League! E’ bello essere tornati” (Good start in the UCL! Nice to be back).

Perin prende in giro Dybala

Oltre 1,5 milioni di like e migliaia di commenti entusiasti sul web per le parole della Joya. Tra le tante reazioni spicca però anche la “canzonatura” dell’ex compagno di squadra Perin che, nel giudicare la lunga capigliatura del n.10, scrive col sorriso: “El pelo…top hermanito”. Considerazione che fanno anche tanti altri tifos: “Ti prego tagliati i capelli o prendi una fascetta in tinta con la divisa”.

I tifosi gioiscono per il ritorno di Dybala

La maggioranza dei commenti è però di gioia per la Joya: “Come si vede il piedino diverso dagli altri, sbrigati ad entrare in forma, fenomeno” o anche: “Aaaah che bello averti in campo”,oppure: “Quel posto è tuo” e ancora: “Mi ha fatto bene al cuore rivederti in campo”.

Fioccano le reazioni: “Quel posto è tuo e di nessun altro” e anche: “Domenica ti voglio titolare” e ancora: “Non sono juventino ma è una gioia rivederti in campo”. Un solo commento è di altro tenore: “Firma sto rinnovo e svegliati!”.

SPORTEVAI | 21-10-2020 11:03