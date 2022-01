Dembele durissimo col Barcellona: "Non accetto ricatti"

20-01-2022 22:07

Ousmane Dembele ha espresso la propria posizione dopo le dichiarazioni arrivate dalla dirigenza del Barcellona, che di fatto lo hanno completamente estromesso dal progetto tecnico catalano dato che non ha accettato il rinnovo di contratto proposto dal club.

Attraverso i propri canali ufficiali, il classe 1997 ha espresso duramente la propria posizione, con un attacco diretto al Barcellona:

“Da quattro anni continuo a leggere cose su di me e non ho mai provato a difendermi. Da 4 anni le calunnie sono frequenti. Da 4 anni le persone parlano al mio posto, mentono vergognosamente con il solo obiettivo, l’intenzione per farmi del male. Ma oggi dico basta. Risponderò onestamente, senza cedere a nessun tipo di ricatto: vieto a chiunque di dire che non sono coinvolto nel progetto sportivo o di attribuirmi intenzioni che non ho mai avuto. Ho 24 anni e come ogni uomo ho delle colpe, dei difetti. Ho vissuto momenti complicati, tanti infortuni. il COVID… Ma ho sempre ottemperato alle richieste dell’allenatore, senza fare domande. L’ho sempre fatto. perché è la mia passione. Voglio condividere momenti di gioia con i miei compagni di squadra e tutto il club. Concentriamoci sull’essenziale: vincere. Vieto a chiunque di parlare per me o per il mio agente, di cui mi fido totalmente. Sono pienamente coinvolto nel progetto del Barcellona e a disposizione del mio allenatore. Ho sempre dato tutto e questo è non cambierà”.

