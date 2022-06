Demiral: l'Atalanta chiede lo sconto alla Juve. Ma solo per rivenderlo

16-06-2022 23:44

Da oggetto del desiderio di mezza Serie A a giocatore buono solo a essere rivenduto per ottenere una plusvalenza. E’ l’incredibile parabola di Merih Demiral: il difensore turco classe 1998, portato in Serie A dal Sassuolo, da promesso top player ora si trova al centro di una contesa di mercato piuttosto singolare tra Atalanta e Juventus.

Nell’incontro avvenuto dirigenti tra le due dirigenze, la Dea avrebbe chiesto alla Vecchia Signora uno sconto sui 20 milioni richiesti per il riscatto, in modo tale da poterlo rivendere a cifre interessanti, quasi certamente al di fuori dall’Italia. Una strategia che adotterebbe a sua volta la Juventus in caso di mancato riscatto da parte della società bergamasca. Nei prossimi giorni, il tira e molla dovrebbe trovare fine. A riportarlo è il Corriere dello Sport.