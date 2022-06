16-06-2022 14:38

La Juventus pensa ad Edin Dzeko. Il mercato delle squadre del massimo campionato è in pieno fermento. E spesso ci sono degli incroci imprevisti. In questo caso tutto comincia da Milano con i nerazzurri che stanno cercando di costruire un attacco da sogno composto da Lautaro Martinez, Dybala e il ritorno di Lukaku. La società bianconera potrebbe rientrare nel quadro arrivando a Edin Dzeko reduce da una stagione in chiaroscuro con i nerazzurri.

Juve: spunta l’ipotesi Dzeko per l’attacco

La Juventus potrebbe puntare a Edin Dezko per completare l’attacco. L’addio di Dybala e la situazione ancora da definire relativa ad Alvaro Morata, potrebbe spingere i bianconeri a pensare al giocatore bosniaco per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L’ex Roma ha fatto bene con l’Inter soprattutto nella prima fase della stagione e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione uscendo dalla panchina.

I bianconeri però non sono gli unici sulle tracce del giocatore che potrebbe lasciare Milano per fare spazio ai possibili nuovi arrivi Dybala e Lukaku, per i nerazzurri il suo ingaggio sarebbe troppo oneroso e per questo motivo si cercano possibili acquirenti. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe però anche il Valencia che sembra aver mostrato interesse dopo l’arrivo di Rino Gattuso.

Juventus: tifosi scatenati contro Dzeko

La soluzione Dezko però non sembra convincere per nulla i tifosi della Juventus. Il bosniaco non viene considerato la soluzione giusta per l’attacco e per di più in molti credono che andarlo a ingaggiare significhi fare un favore ai nemici dell’Inter: “Marotta, grazie al nostro contributo, sta costruendo uno degli attacchi più forti d’Europa. Noi ci prendiamo Dzeko. Il primo interista è Agnelli”. E ancora: “Non credo ci interessi davvero ma nemmeno gratis lo prenderei – scrive Robylas – non dimentico le sue risatine durante le partite con noi. Stia lontano che è meglio”.

Per i tifosi della Juventus sembra essere l’inizio di un incubo: “L’Inter prende Dybala e Lukaku spendendo 4 spiccioli. La Juve tratta Dzeko che è un loro scarto. Nemmeno dei peggiori incubi di tifosi accadono queste oscenità”, commenta Danilo. Mentre per Pasquale queste voci di mercato sono una macchinazione della carta stampata: “Alle altre squadre accostano campioni, e alla Juventus Berardi e Dzeko. E’ tutta una macchina organizzata al comando della cupola milanese”.

