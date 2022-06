Juventus: ufficiale il rinnovo di De Sciglio fino al 2025

16-06-2022 13:28

Il matrimonio tra Mattia De Sciglio e la Juventus prosegue. Il difensore di Allegri ha infatti prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2025. Ecco il lungo comunicato che i bianconeri hanno pubblicato sul proprio sito ufficiale:

“La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22.

Un esempio di quanto Mattia sia prezioso? Eccolo: in una delle sue ultime apparizioni stagionali, contro il Sassuolo è stato ancora una volta determinante, se si pensa che ha giocato 50 palloni, creato 3 occasioni e portato a casa un 91% di precisione nel passaggio, fra i migliori della squadra.

A conferma di come questa sia stata una stagione in cui Desci ha saputo, come d’altronde spesso era successo in passato, rispondere presente, essere importante per quantità e qualità. Un esempio? Ricordate chi ha segnato il gol del 3-4 in quell’incredibile partita dell’Olimpico contro la Roma?

Con quel gol, e quell’esultanza, negli occhi, siamo felicissimi di annunciare il rinnovo di Mattia.

Ancora insieme!”.

Mell’ultima stagione trascorsa tra le fila bianconere, De Sciglio ha totalizzato 29 gettoni di presenza conditi da un gol.

