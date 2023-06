Denis si ritira? Macché, La Fiorita lo ingaggia per i preliminari di Conference League

Colpo del sodalizio sammarinese che mette sotto contratto El Tanque a 42 anni suonati

23-06-2023 23:00

German Denis, nonostante avesse annunciato il proprio ritiro poche settimane fa, ha deciso di concedere, a 42 anni, un’appendice della propria carriera andando ad aiutare La Fiorita, club sammarinese, nei preliminari i Conference League contro i moldavi dello Zimbru Chisinau. Ecco il comunicato ufficiale del club sammarinese:

“La Fiorita si prepara alla sua dodicesima partecipazione europea che la vedrà opposta ai moldavi dello Zimbru Chisinau, nel primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League. Con la suggestiva prospettiva, nell’eventualità di passaggio del turno, di sfidare i turchi del Fenerbahce. Il primo rinforzo europeo, per il tecnico Thomas Manfredini, non ha certo bisogno di presentazioni. Si unirà ai gialloblù, per il doppio confronto europeo, German Denis, ex attaccante di Atalanta, Napoli, Udinese, Reggina e Cesena, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, dopo aver contribuito a conquistare la salvezza diretta con il Real Calepina, club bergamasco che milita in Serie D. Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, Denis si è reso disponibile ad affrontare l’ennesima avventura, rispondendo positivamente all’invito del suo ex compagno di squadra, ora tecnico de La Fiorita, Thomas Manfredini e del presidente del club Alessandro Cianciaruso”.