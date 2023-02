Il presidente della Federginnastica ha commentato di nuovo la posizione dell'allenatrice, non più dt, della nazionale e la situazione delle stesse azzurre della ritmica.

03-02-2023 14:01

Il caso ginnastica ritmica continua a tenere banco. Dopo le numerose denunce delle Farfalle della nazionale azzurra, Emanuela Maccarani è rimasta al suo posto da allenatrice ma è stata sospesa dal ruolo di direttrice tecnica. Il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, è tornato a parlare della delicata situazione durante l’evento ‘La nostra storia e il nostro futuro’ al Coni.

Tecchi, le parole nei confronti di Maccarani

Nel corso dell’evento al Coni, allora Tecchi ha parlato proprio della posizione dell’allenatrice e del suo futuro: “Io nei confronti di Emanuela Maccarani devo essere garantista, altrimenti mi sostituirei alla giustizia ed è la cosa più sbagliata che io possa fare. Penso che lei abbia capito la lezione, poi la giustizia ordinaria e sportiva faranno il loro corso”.

La posizione di Maccarani alla guida della nazionale azzurra non è per il momento in discussione secondo Tecchi: “Io non devo sostituire nessuno. A oggi la Maccarani è l’allenatrice della nazionale assieme a Tishina e Patriarca. Aggiungeremo una quarta persona, in settimana scioglierò questa riserva, per essere tranquillo“. Insomma, qualche dubbio ancora c’è.

Tecchi aspetta la giustizia sportiva e ordinaria

Verrà dunque messa una persona in più nello staff tecnico della nazionale di ritmica, in attesa di capire se cambierà la posizione di Maccarani, come ammesso dallo stesso Tecchi: “Non so cosa succederà a livello di giustizia sportiva e ordinaria. Come presidente e come direttore tecnico ad interim, devo guardarmi le spalle“, ha infatti detto il presidente federale.

Sulla persona che sarà scelta, ha poi aggiunto: “Deve essere una persona ben accetta alla Maccarani visto che ci dovrà lavorare insieme e dovranno condividere gli stessi sistemi di allenamento. Nel caso succedesse qualcos’altro dovrà sostituirla”. Sul ruolo di direttore tecnico Tecchi ha invece annunciato: “Terrò la carica ad interim fino a fine anno“.

Tecchi, la situazione delle Farfalle

Sempre nel corso dell’evento al Coni, il presidente Tecchi si è voluto soffermato anche sul morale delle Farfalle stesse: “Le ragazze non stanno bene, la verità è questa. Stanno soffrendo quanto è accaduto in maniera pesante. Sanno anche che il loro compito è allenarsi, per arrivare al momento opportuno preparate al massimo, lo stanno facendo e sono contento”.

“Sono tutte ragazze in gamba, di grande qualità. Un gruppo così penso che non lo abbiamo mai avuto. Quindi sono molto fiducioso che riusciranno a centrare il loro obiettivo”, ha poi aggiunto Tecchi. Nonostante la bufera dopo le denunce delle ragazze, Tecchi ha tenuto a precisare che nella Federginnastica “abbiamo un 20% in più di tesserati rispetto all’anno scorso”.