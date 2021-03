Derby di Bologna, l'appello di Pavani

La vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro Reggio Emilia ha riportato un pizzico di serenità nell’ambiente Fortitudo dopo la bufera seguita alle sconfitte contro Milano e Brindisi e alla sospensione del pagamento degli stipendi da parte del presidente Christian Pavani .

L’Aquila è quindi pronta per affrontare “la madre di tutte le partite”, il derby contro la Virtus , che arriverà lanciatissima dopo la vittoria di Badalona che ha permesso alla squadra di Sasa Djordjevic di approdare alle semifinali di Eurocup.

Lo stesso Pavani ha provato a caricare al meglio l’ambiente alla vigilia del match del PalaDozza: “Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti, poi vinca il migliore. Per noi non è una partita normale, lo sappiamo tutti, sarà importante entrare in campo con il nostro spirito”.

OMNISPORT | 27-03-2021 15:34