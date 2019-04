Derby di Torino il 4 maggio, la Lega apre a possibili novità

“Con riferimento alla gara Juventus-Torino della 16ª giornata di ritorno la Lega Serie A precisa, come tra l’altro già riportato nel Comunicato Ufficiale n. 191 dello scorso 1 aprile, che la data al momento individuata per la disputa dell’incontro, il 4 maggio alle ore 15.00, potrà subire uno spostamento all’esito dei risultati in Champions League della Società Juventus ed anche in considerazione del sorteggio Uefa che eventualmente coinvolgerà la Società bianconera nelle semifinali della massima competizione europea. La Lega Serie A ha ben presente l’importanza della ricorrenza del 70° anniversario della tragedia di Superga e si attiverà per variare il giorno di disputa dell’incontro, qualora si verificassero le condizioni per farlo mantenendo la regolarità del campionato, per permettere al Club granata e alla sua tifoseria di commemorare i caduti del Grande Torino in un giorno libero da impegni sportivi”.

Attraverso una nota la Lega Serie A ha voluto fare luce su una questione che sta tenendo banco negli ultimi giorni.

Lo scorso 1° aprile, infatti, la Lega aveva reso noto il calendario di anticipi e posticipi, oltre che la programmazione televisiva, per le giornate che vanno dalla 34 alla 37a. Un calendario giocoforza condizionato anche dai possibili impegni nelle Coppe che per quelle date potrebbero avere Juventus e Napoli, le uniche due squadre italiane rimaste in lizza rispettivamente in Champions League ed in Europa League: i campioni d’Italia se la vedranno con l’Ajax, mentre la squadra di Ancelotti ha pescato l’Arsenal di Unai Emery e dell’ex doriano Lucas Torreira.

Da qui la necessità di anticipare il derby della Mole proprio in coincidenza con il 70° anniversario della tragedia di Superga, visto che i bianconeri potrebbero dover disputare il 7 o l’8 maggio la semifinale di ritorno di Champions, qualora la squadra di Allegri riuscisse a superare l’ostacolo olandese ai quarti.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 16:30