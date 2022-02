02-02-2022 09:04

Sabato (ore 18:00), a San Siro, va in scena il derby Inter-Milan. Una sfida decisiva per la corsa scudetto. Il Milan rischia di doversi giocare il big match senza il suo condottiero Ibrahimovic.

Lo svedese continua ad avere problemi al tendine d’Achille e la sua presenza nel derby è sempre più a rischio. Ibrahimovic sta continuando a lavorare in palestra nella speranza che possa recuperare in tempo. Pronto Giroud se non dovesse farcela.

OMNISPORT