Deroga per Italia-Svizzera: Olimpico al completo

L’Italia di Roberto Mancini potrà contare sulla spinta di uno stadio Olimpico al completo nella partita del 12 novembre contro la Svizzera, che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.

Ad anticipare la notizia che farà di certo molto piacere al ct dei campioni d’Europa è stata la sottogretaria allo sport Valentina Vezzali, che ha parlato al termine dell’incontro con il Coni svoltosi nella mattinata di giovedì.

L’olimpionica ha precisato che si tratterà di una deroga eccezionale all’attuale legge che permette di riempire gli impianti sportivi all’aperto solo per il 75% della capienza complessiva, ovviamente esclusivamente per spetttori con Green Pass.

“Ho già presentato la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera“ ha dichiarato Vezzali, che ha poi aperto anche alla possibilità che la stessa decisione venga assunta per le Atp Finals in programma al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre.

Più prudenti le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Capienza al 100% per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, sono sicuro che avremo un bello stadio“.



