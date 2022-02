Derthona, Picchi: "La squadra ha raggiunto una sua identità"

22-02-2022 11:49

E’ la rivelazione di questa prima abbondante parte di stagione. La Bertram Tortona occupa il sesto posto in classifica in A1 e ha dato il massimo nelle partite di Final Eight giocate a Pesaro, permettendosi il lusso, con pieno merito, di eliminare una corazzata come la Virtus Bologna in semifinale.

Tortona dopo un ottimo cammino si è dovuta arrendere soltanto all’Olimpia in finale. Marco Picchi, presidente della Bertram Tortona, analizza il magico cammino dei piemontesi su “La Stampa – Alessandria”: “Il nostro è stato fortunatamente un weekend molto lungo, intenso ed emozionante. Poi amo sempre questi momenti in cui si intensifica il contatto con il gruppo, anche nei momenti morti in hotel, è un aspetto della vita di spogliatoio che mi piace molto. Domenica si è giocata la partita più importante della nostra storia. È stata una delle rarissime occasioni in cui una sconfitta viene vissuta solo con gioia e felicità, senza alcun rammarico”.

Cosa si porterà via la squadra dalla kermesse di Pesaro ? “Da un paio di mesi a questa parte, la squadra ha sicuramente raggiunto una sua identità e un suo equilibrio ben chiaro, grazie al lavoro dei giocatori e del coach. Si è visto in diverse partite in cui abbiamo dovuto ovviare alle defezioni a turno di vari giocatori, raggiungendo il livello di rendimento alto e molto costante anche quando non è arrivata la vittoria. Tuttavia, come ha detto lo stesso Ramondino, la kermesse di Pesaro è stata bellissima ma la stagione è tutt’altro che finita. Non dobbiamo correre il rischio di un calo di tensione perché non abbiamo neppure raggiunto la salvezza matematica. Ci sono 11 partite da giocare, quando confermeremo la categoria penseremo ad altri obiettivi”.

