Deschamps e Zidane destino incrociato? Il futuro dei due tecnici tra nazionale e Juventus

20-12-2022 12:07

Quale sarà il futuro del ct della Francia Didier Deschamps? E quello del suo collega e connazionale Zinedine Zidane? L’Equipe ha pochi dubbi al riguardo. L’allenatore che è andato vicinissimo all’impresa di conquistare due mondiali in due edizioni consecutive gode di tutto il bene e la stima possibile da parte degli organi francese, presidente Macron compreso, ed il prolungamento del contratto almeno fino alla prossima Coppa del Mondo sembra essere una pura formalità.

Dall’altro lato c’è Zizou, ormai fermo ai box da un anno e mezzo dopo l’esperienza con il Real Madrid. Il suo sogno sarebbe quello di poter sedere, un giorno, sulla panchina della Nazionale, ma con Deschamps saldamente sul trono, pare difficile in questo momento. Gli altri scenari che si aprono parlano, allora, di club e di campionato che lo stesso Zidane conosce: rifiutato più volte il Manchester United, non particolarmente apprezzato il PSG, spunta un’ipotesi non troppo remota come quella della Juventus.

La serie A è un campionato familiare all’ex bianconero e non mancherebbero nemmeno gli stimoli nel voler riportare il club sui grandi palcoscenici.