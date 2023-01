Deulofeu spegne il mercato: "Sono felice all'Udinese"

18-01-2023 20:03

Gerard Deulofeu si toglie dal mercato. Se mai c’era entrato. A mettere a tacere le voci degli ultimi giorni sul proprio possibile addio all‘Udinese nella parte finale del mercato di gennaio è stato lo stesso fantasista spagnolo che, intervenendo ai microfoni di CBS, ha allontanato le indiscrezioni di mercato, almeno per l’immediato.

“Mi è già successo altre volte in carriera di essere oggetto di voci durante i periodi di mercato – ha detto l’ex milanista – Ho imparato nel calcio e nella vita che bisogna vivere il presente, pensare ed essere felici e io a Udine lo sono. Voglio restare, non mi interessa il futuro, quello che deve succedere succederà”.

“L’Udinese ha un’organizzazione straordinaria, è in Serie A da quasi 30 anni, è un club storico che mette a disposizione di un calciatore tutto quello che serve, inoltre mi ha sempre dato grande fiducia. Sono orgoglioso di vestire questa maglia” ha concluso Deulofeu. Lo spagnolo, prossimo a tornare in campo dopo l’infortunio patito in occasione dell’ultima partita prima della sosta per il Mondiale, ha fissato nella scorsa stagione il proprio primato di reti in Serie A, ben 13.