Di Francesco: "Basta polemiche, servono punti"

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco parla alla vigilia del match contro la Lazio: “È una squadra che è agli ottavi di Champions, con un ottimo allenatore, che si conosce da tempo. Ha un portiere come Reina che è diventata quasi un regista basso, ma parliamo davvero di una squadra che ha tantissime alternative. Dobbiamo affrontarla con il piglio giusto, possiamo fare bene contro una squadra forte: dobbiamo giocarcela, questo è chiaro”.

Sui rinforzi di mercato: “I giocatori che ho sono i migliori che posso avere, ho solo l’obiettivo di portare al meglio i giocatori che abbiamo. A me sta portare al livello degli altri anche quelli che sono arrivati dopo e sfruttare le caratteristiche di ognuno di loro. Ma ripeto: non voglio dare adito a polemiche, perché in questo momento è meglio non perdere tempo in chiacchiere”.

OMNISPORT | 06-02-2021 13:49