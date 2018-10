Di Francesco perde un campione: ecco come cambia la Roma

La Roma dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per le prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Daniele De Rossi sarà costretto a rimanere fuori dal campo per una frattura alla quinta falange prossimale del piede sinistro. Un infortunio che il capitano giallorosso ha rimediato durante l’ultima partita di campionato contro l’Empoli. Di Francesco non potrà contare sul proprio giocatore per almeno 15 giorni, ma i tempi di recupero verranno stabiliti con maggior precisione nelle prossime ore.

Una brutta tegola per il tecnico ex Sassuolo che dovrà ridisegnare il centrocampo per i prossimi incontri con Spal, CSKA Mosca e Napoli. Senza De Rossi e Pastore, ancora alle prese con il problema al polpaccio, Di Francesco potrebbe ritornare a schierare la propria squadra con un 4-3-3: N’Zonzi confermato in mediana, Pellegrini arretrato da trequartista a mezz’ala e l’innesto di uno tra Cristante e Zaniolo. Solo quattro partite da titolare per il centrocampista ex Atalanta che potrebbe approfittare dell’assenza di De Rossi per convincere definitivamente l’allenatore. Zaniolo invece, dopo l’esordio al Santiago Bernabeu, proverà a ritagliarsi più spazio soprattutto a gara in corso. Più defilata, invece, l’ipotesi Coric: il croato ha talento ma servirà tempo per vederlo in campo dal 1’. Possibile che venga mandato in prestito a gennaio: Frosinone e Empoli hanno già sondato il terreno.

Attenzione poi ad un eventuale 4-4-2 con Schick al fianco di Dzeko. Una soluzione che Di Francesco ha già utilizzato nella scorsa stagione senza ottenere, però, grandi risultati. I due centravanti faticano a trovarsi e giocando vicini rischiano di ostacolarsi. Ecco perché, ad ora, il 4-3-3 resta l’idea più convincente per sopperire all’assenza di Daniele De Rossi.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 16:35