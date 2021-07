Di Lorenzo-Atletico, arriva la smentita

Giovanni Di Lorenzo non è stato contattato dall’Atletico Madrid. L’agente del terzino della Nazionale e del Napoli a Radio Marte è stato chiaro: ” Il giocatore è sempre piaciuto ma di trattative non c’è assolutamente nulla. Dovrebbe tornare tra il 30 luglio e l’1 agosto, per il ritiro di Castel di Sangro. Se il Napoli restasse così personalmente rimarrebbe una delle candidate allo Scudetto”.

“Spalletti ha grandissima qualità ed esperienza, può essere il valore aggiunto in assoluto del Napoli: porta tanto dal punto di vista tattico e dell’esperienza, peraltro mi dicono che fa stare bene i giocatori. Si lavora senza nessuna polemica, dal punto di vista gestionale porterà qualcosa in più al Napoli”.

OMNISPORT | 21-07-2021 21:21