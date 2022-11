Di Maria fa "l'italiano": "Pochi gol? Abbiamo vinto..."

26-11-2022 23:30

Tra i più criticati dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita, al netto di qualche spunto di spessore, Angel Di Maria si è riscattato insieme a tutti i compagni grazie al 2-0 sul Messico che rimette l’Argentina in piena corsa per la qualificazione nel gruppo C di Qatar 2022, in cui le qualificate agli ottavi si decideranno all’ultima giornata con Polonia-Argentina e Messico-Arabia Saudita.

L’esterno della Juventus ha analizzato con lucidità la non esaltante prova della squadra nella seconda partita del girone: “Siamo felici di aver dato una gioia ai nostri tifosi, questa vittoria ci darà più tranquillità. La prima partita non è andata come speravamo, ma non per la troppa pressione: abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo sofferto il loro fuorigioco. Oggi contro un grande avversario abbiamo fatto molto bene, anche se sapevamo che non sarebbe stata facile e che non avremmo vinto con tanti gol di scarto”.