26-07-2022 22:29

Il colpo da 90 del mercato estivo della Juventus ha 34 primavere alle spalle e – dopo una già straordinaria carriera, ricca di trofei in Europa – inizia a sentire il forte richiamo del Sud America. In Brasile la chiamerebbero saudade. Gli argentini invece la chiamano come noi italiani: nostalgia. Che peraltro, fa rima proprio con Angel Di Maria. El Fideo ha ribadito in un’intervista rilasciata a ESPN di voler chiudere la propria carriera nella terra madre, nella sua Argentina.

Juve, Di Maria e il futuro in Argentina

Incalzato da ESPN circa la possibilità di un futuro sbarco in MLS, Di Maria ha glissato con una classe simile a quella che mostra con il pallone tra i piedi: “Mi piace la MLS. Molti giocatori provengono dall’Europa e dal Sud America e danno al calcio statunitense quel tocco in più. È un bene che stia crescendo la lega, che sia considerata sempre di più. In Argentina all’inizio la si vedeva poco, ora invece molto di più, anche il giorno dopo grazie ai resoconti di pochi minuti. È importante questa crescita perché è una possibilità in più per quei calciatori che vogliono fare esperienza qui. Tuttavia, la verità è che non mi è mai passato per la testa di andare a giocare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe trascorrere i miei ultimi anni in Argentina, da dove vengo, ma non si sa mai. Ci sono tanti giocatori in età avanzate che continuano ancora a dare qualità al soccer americano. Mai dire mai, a un certo punto può succedere, ma per ora la mia testa non è negli Stati Uniti.”

Di Maria sul ritiro USA della Juve

Ovviamente all’argentino è stato chiesto anche dell’inizio della nuova esperienza in bianconero: “Qui negli USA stiamo giocando partite vere, importanti, belle anche da vedere. Le avversarie si divertono a giocare e vogliono dimostrare di essere competitive contro di noi. Quanto alla Juve, siamo già in buona armonia, ci stiamo conoscendo a poco a poco e vogliamo essere in grado di mettere in scena uno spettacolo bello già in prestagione, per dimostrare che stiamo costruendo una grande squadra e un grande gruppo per affrontare al meglio la prossima stagione”.