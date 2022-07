23-07-2022 08:51

A Las Vegas il tour della Juventus negli Stati Uniti è iniziato con una facile vittoria per 2-0 sul Deportivo Guadalajara, meglio noto come Chivas. Una semplice amichevole, naturalmente, ma il tecnico Massimiliano Allegri può sorridere perché Angel Di Maria ha già dato spettacolo con le sue giocate divertenti e la sua classe sopraffina.



Juventus: Di Maria già super, suo l’angolo del primo gol

Il Fideo è stato in campo per un tempo ma è bastato per l’angolo sui cui sviluppi, dopo dieci minuti la Juve è passata subito in vantaggio con il tap-in decisivo di De Graca successivo al palo di Gatti. Anche Paul Pogba ha giocato i primi 45 minuti e anche lui si è reso protagonista di una conclusione dalla distanza e di spunti interessanti. Nel primo tempo uno dei protagonisti è stato anche Fagioli, che è sempre più vicino al rinnovo e che per poco non ha segnato un eurogol da centrocampo. Bene anche Gatti in difesa accanto a Danilo, attento Szczesny.

Juventus: ritmi più lenti nella ripresa dopo i cambi

Girandola di cambi nella ripresa e debutto anche questo positivo di Gleison Bremer, con i messicani che ci provano ma Perin tiene botta, così come ha fatto Szczesny nel primo tempo. Il ritmo cala di molto ma all’80’ c’è il raddoppio bianconero con un’azione da Juventus U23: Barbieri ci prova, tiro rimpallato, arriva Compagnon e insacca. Una partita insomma decisa dalla linea verde della Vecchia Signora e di cui non sono stati protagonisti Vlahovic, Bonucci e McKennie, verosimilmente ancora lontani dalla forma migliore.

Juventus-Chivas, il tabellino

JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA 2-0

MARCATORI: 10′ Da Graca, 80′ Compagnon

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (46′ Perin); Cuadrado (46′ Barbieri), Danilo (46′ Bremer), Gatti (46′ Rugani), Alex Sandro (46′ Cudrig); Fagioli (46′ Rovella), Locatelli (46′ Aké), Pogba (46′ Pellegrini); Di Maria (46′ Zakaria), Da Graca (46′ Compagnon), Kean (46′ Soulé). All. Allegri

CHIVAS (3-4-3): Rangel (46’ Jimenez); Briseño (75’ Mireles), Mier, Ponce (75’ Olivas); Sanchez (67’ Mozo), Torres (46’ Yrizar), Garcia (67’ Vega), Cisneros (67’ Calderon); Perez 59’ Beltran), Zaldivar (46’ Ormeno), Perez Bouquet (70’ Alvarado). All. Cadena