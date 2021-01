Diallo saluta l'Atalanta: "Avrai sempre un posto nel mio cuore"

Su Instagram, Diallo ha salutato l’Atalanta con un messaggio strappalacrime: “Cara Atalanta, è arrivato il momento dei saluti. Sono stati sei anni straordinari, sei anni di crescita, sei anni di sfide, ma soprattutto sei anni di felicità e amore”.

Il nuovo giocatore del Manchester United è grato per tutto quello che ha avuto: “Qui sono diventato un uomo, mi avete dato tutto quello che desideravo e sono più che fiero di aver giocato nell’Atalanta. Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore, ovunque vada sarai sempre con me. Per ora e per sempre, forza Atalanta. Arrivederci”.

OMNISPORT | 08-01-2021 11:59