Diamond League: Fabbri è record da leggenda. Tamberi dall’anello perso al diamante, ruggito Iapichino: Italia show

Leonardo Fabbri firma una straordinaria impresa andando vicino al muro dei 23 metri e cancellando la delusione olimpica. Tamberi sbaraglia la concorrenza, Iapichino ritrova il sorriso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Bruxelles si tinge d’azzurro e lo fa grazie soprattuto ai “grandi delusi” di Parigi 2024. Leonardo Fabbri, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino conquistano la vittoria nelle final di Diamond League, si portano a casa il “diamante”, un bel premio in denaro ma soprattutto una grande iniezione di fiducia per chiudere la stagione, riposarsi e poi pensare al 2025.

Ma oltre alle vittorie dei tre azzurri sono arrivati anche il sesto posto di Roberta Bruni nel salto con l’asta riuscendo a centrare una qualificazione che a fine anno sembrava complicata ma c’è anche l’ottimo quinto posto di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili vinti dalla fortissima Femke Bol.

Tamberi fa tripletta: terzo “diamante” in carriera

Gianmarco Tamberi ora si può godere un po’ di riposo e può farlo con il terzo “diamante” della sua straordinaria carriera. Il saltatore marchigiano trova ancora una volta la capacità di riuscire ad andare oltre i suoi limiti, mette da parte le stanchezze di una stagione incredibile e a Bruxelles si regala un’altra notte da sogno. La battaglia è con l’ucraino Doroshchuk (uno dei talenti del futuro nella disciplina) che riesce a mettere a dura prova l’azzurro piazzando il suo personale con 2,31 ma quando si arriva alla quota superiore conta sì la tecnica ma anche cuore ed esperienza. E in quello Gimbo ne ha più di tutti e al terzo tentativo valica 2,34 e conquista la vittoria.

“Sono molto più tranquillo rispetto a Parigi – dice Gimbo a fine gara – saltare 2,34 con 10 gradi significa tutto. E’ un segnale molto forte, si può reagire come ho fatto io, bisogna farlo. Dedico questa vittoria a tutti quelli che mi sono stati vicini in quelle giornate. Dopo le Olimpiadi ho fatto cinque gare e ne ho vinte quattro. Devo ripartire da qui”.

Fabbri vince con il record italiano

Un capolavoro per chiudere la stagione e un avvertimento per il futuro. Leonardo Fabbri ha decisamente archiviato la delusione olimpica e già sta pensando a come prendersi il mondo del getto del peso. Alla finali di Bruxelles, il toscano si presentava nel piccolo gruppo di atleti candidati alla vittoria ma con un ruolo decisamente secondario rispetto allo statunitense Crouser. E invece arriva una serata memorabile e da consegnare agli annali. La gara la decide al primo lancio quando piazza un incredibile 22,98 che vale il successo nella finale di Diamond League, il record italiano e quell’attacco al muro dei 23 metri che sembra ormai prossimo a crollare sotto le sue spallate. Secondo posto per Crouser, terzo il giamaicano Campbell.

“Era una via che sognavo questo diamante – ha detto dopo la gara – Sapevo che l’unico modo per battere Crouser sarebbe stato sparare tutto al primo lancio e così è stato. E’ bello ricominciare la preparazione con stimoli importanti: so di valere il record europeo (23,06) ma anche quello mondiale e il prossimo anno ci riproverò, con le persone che mi sono vicine tutto è possibile”.

Iapichino ritrova il sorriso

Una serata quella di Bruxelles fredda ma a forti tinte tricolori. L’ultima vittoria, ma solo in ordine cronologico, è quella di Larissa Iapichino che nel salto in lungo conquista la sua quinta vittoria in Diamond League ma anche quella più importante visto che le porta in dote il diamante finale. L’azzurra comincia subito bene passando a condurre con un 6,77 e poi al secondo il 6,80 che vale la vittoria finale. Non una misura eccezionale ma sicuramente di buon livello anche in considerazione delle condizioni meteo in cui si è gareggiato. Per la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino è un successo che dà morale dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Finali Diamond League: i risultati di ieri