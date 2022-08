Diamond League: niente wild card per Jacobs e Warholm a Zurigo

24-08-2022 15:20

Gli organizzatori del prestigiosissimo meeting di Zurigo, che si terrà il 7 e l’8 settembre e che sarà la tappa finale della Diamond League 2022, hanno negato la wild card al campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri Marcell Jacobs, ma anche al norvegese Karsten Warholm, campione olimpico ed europeo in carica e primatista del mondo dei 400 ostacoli. La motivazione è che i due fuoriclasse non hanno raccolto punti nelle precedenti tappe della manifestazione, non avendovi partecipato causa infortuni, quindi di fatto non sono qualificati per la finale nel mitico Stadio Letzigrund.

“Non c’è altro modo per venire, nessuno può essere invitato senza essere qualificato, a parte i pochi jolly per gli atleti nazionali – ha detto il direttore della manifestazione Andreas Hediger -. Naturalmente abbiamo discusso con l’entourage di Marcell Jacobs dopo i Mondiali di Eugene su questo. Pertanto, non possiamo invitare Marcell Jacobs a gareggiare nei 100 metri delle finali della Diamond League non più di Karsten Warholm a gareggiare nei 400 ostacoli, che ci piaccia o no”.