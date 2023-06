Diaz, la nuova vita al Real Madrid: “Con il Milan 3 anni utili”

Il fantasista rossonero rientro alla base e si presenta in conferenza stampa con una gran voglia di giocare e farsi valere anche in Spagna, non dimentica, però, di ringraziare Pioli & co.

13-06-2023 16:28

La nuova (vecchia) destinazione di Brahim Diaz è il Real Madrid. Il classe ’99 è stato presentato in questo martedì mattina in conferenza stampa dove è partito dai ringraziamenti per il suo vecchio club fino ad arrivare a Florentino Perez.

“Sono molto grato al Milan perché in questi tre anni mi ha aiutato molto, sono stati tre anni molto utili per me sia dentro sia fuori dal campo, oggi sono un giocatore che ha ancora più voglia di successo”.

Poi sul numero uno blancos: “Ringrazio il presidente per la fiducia e per darmi l’opportunità di scrivere la storia del club più forte al mondo, so che arrivare dopo gli addii di Benzema e Asensio aggiunge pressione ma bisogna dare il massimo, io sono qui per giocare. poi deciderà l’allenatore”.

Brahim indosserà la maglia numero 21.