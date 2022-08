24-08-2022 12:11

Barak è arrivato, Bajrami è ancora una pista concreta e l’ultimo tassello mancante è il difensore centrale. La Fiorentina e il DS Pradè lavorano per portare ad Italiano gli ultimi tasselli chiave per una stagione di livello e la difesa, al momento, è una priorità per la Viola. Le alternative che dovrebbero giocare titolari già ci sono e per questo i toscani cercano dei gregari utili per dare più respiro possibile ai calciatori già presenti in rosa.

Noti già da tempo gli obiettivi Andrea Cistana e Wout Faes, il primo centrale del Brescia che però ha il sostanziale problema di costare troppo un po’ per tutti, visti i 6 milioni di euro di partenza chiesti dal presidente Cellino. Per questo al momento è in pole il belga Faes del Rennes, calciatore con maggiore esperienza anche se il costo fissato da parte del club francese è anche in questo caso giudicato troppo alto dalla dirigenza viola (oltre 10 milioni di euro). Perciò è spuntato un terzo nome sul taccuino di Pradè, ovvero il greco Nikolaou, calciatore dello Spezia che ha già una buona esperienza internazionale visto il recente passato all’Olympiakos. Questione di calcoli e valutazioni per il terzo centrale che andrà a giocarsi il posto con Milenkovic e Igor.

