Diletta Leotta, il videomessaggio si trasforma in un fail

Fra i volti più popolari del mondo del calcio c’è anche il suo, che calciatrice non è: Diletta Leotta. La bella conduttrice di Dazn conta innumerevoli fan sul suo profilo ufficiale di Instagram e proprio tramite questo mezzo ha voluto lanciare un messaggio per pubblicizzare il suo nuovo programma che va in onda tutti i sabato sera dopo l’anticipo delle 20.30 (che è appunto una esclusiva di Dazn) e che giocando sul titolo di un altro noto programma delle reti calcistiche si chiama «Diletta gol».

Ci sarà molta interazione col pubblico da casa proprio attraverso i social quindi fare un videomessaggio come storia di Instagram sembrava davvero una buona idea, purtroppo però il risultato non è stato dei migliori. La scena prevedeva di inquadrarla nei camerini mentre si truccava, ma evidentemente non ha concordato bene i tempi con la persona che la stava riprendendo con il suo smartphone, in quanto prima si sente la suddetta persona dirle «Quando vuoi» e poi iniziando a parlare la bella Diletta trattiene a stento una risata, ma dopo aver detto «Ci vediamo dopo a Diletta Gol» non riesce a non ridere e torna a mettersi il mascara, con l’improvvisato cameraman che non capisce che era quello il momento per interrompere la registrazione e quindi sempre in preda ad un sorriso incontenibile è proprio Diletta a fargli un cenno per indurlo a chiudere il video. Indubbiamente un fuori programma curioso per lei, che invece solitamente è sempre molto a suo agio quando si tratta di fare delle storie su Instagram.

SPORTEVAI | 28-10-2018 11:37