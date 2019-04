Diletta Leotta, lo scatto social scatena i commenti: ecco perché

Diletta Leotta è una macchina social da studiare. Anche in una comune serata romana, sulle consuete e citate terrazze che tanto hanno ispirato il cinema nostrano, da Ettore Scola a Paolo Sorrentino, la conduttrice di Dazn esercita il proprio fascino conquistando commenti e moltiplicando le approvazioni su Instagram.

Lo scatto in questione è quello che vi mostriamo e le allusioni, da parte dei suoi ammiratori e degli haters, sono alle meraviglie notturne proposte da Diletta in virtù della sua fisicità e non per lo splendido panorama goduto grazie alla inquadratura da manuale della fotografia. Anche la didascalia, in alcuni casi, è divenuta un pretesto per alludere.

Per la celebre presentatrice, questa serata romana si è tramutata in post e questo scatto ha rastrellato un interessante effetto sul versante virale. Dalla posa al momento scelto, è tutto perfetto per sancire il primato (che sembrava un po’ in discussione) della Leotta quale reginetta di Instagram. E non certo per le criticheavanzate da alcune colleghe come PaolaFerrari ed altre che hanno palesato addirittura una certa insofferenza nei suoi riguardi.

VIRGILIO SPORT | 23-04-2019 15:47