Dinamo Sassari, Bucchi non demorde: "Sappiamo cosa fare"

28-05-2022 22:44

Netta sconfitta per la Dinamo Sassari in gara-1 della semifinale scudetto contro Milano, che al Forum si impone per 88-71.

Dopo l’impresa contro Brescia ai quarti i sardi sono rimasti in partita solo per un quarto, ma coach Piero Bucchi, l’ex della serata, non dispera in vista della prosecuzione della serie: “L’Olimpia è stata molto solida, purtroppo la gara ci è sfuggita di mano quando eravamo sul -2 ed una palla vagante è finita a loro anziché a noi. Da quel momento abbiamo mollato”.

“Comunque dobbiamo pensare subito a gara-2 e adeguarci al loro ritmo. La chiave sarà attaccare meglio perché loro hanno una super difesa, ma possono essere messi in difficoltà”.